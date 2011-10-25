Президія облради вирішила створити футбольну школу Олега Блохіна

24 жовтня відбулося засідання президії Вінницької обласної Ради, на якому члени президії затвердили 56 питань, що будуть винесені на сесію облради 28 жовтня.

Основними питаннями пленарного засідання визначено: звіт голови Вінницької обласної державної адміністрації Миколи Джиги про здійснення делегованих обласною Радою повноважень; звіт постійної комісії обласної Ради з питань регулювання комунальної власності й приватизації та низка питань щодо обласних програм, зокрема, розвитку овочівництва, житлового будівництва, міжнародного співробітництва тощо.

Крім того, на сесії депутати мають розглянути питання щодо вступу Вінницької області до Асамблеї європейських регіонів та співпраці Вінниччини із Мазовецьким воєводством Республіки Польща.

Прецедентним для регіону також є створення комунального закладу «Вінницька обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа з футболу Олега Блохіна та Ігоря Біланова». Відповідне питання також мають розглянути обласні обранці.