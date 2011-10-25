Болгари Бессарабії збиралися на Вінниччині

З 21 по 23 жовтня 2011 року в туристичному комплексі Паламаренкове Літинського району Вінницької області проводилась Осіння зустріч болгар Бессарабії, яка є завершальною в цьому році, - повідомляє інформаційний портал болгар в Україні.

Більш ніж 150 молодих людей взяли участь у заходах, які мали багато конкурсів та розваг на болгарську тематику.

Зустріч завершилась зобовязанням учасників зібратися наступного разу. Традиція не лише продовжується, але й організатори події Болгарський молодіжний клуб «Актив» за підтримки Всеукраїнської громадської організації «Конгрес болгар України», організовують подібні зустрічі щосезону.

Олексій Кацарьов, очільник Болгарського молодіжного клубу «Актив», координатор зустрічі:

«Це остання зустріч цього року, але це не означає, що заходи завершуються. Зараз ми визначатимемося на майбутнє. З впевненістю можу зазначити, що наступні заходи – це святкування Дня Бессарабських Болгар, організуєемо болгарську вечірку в Одесі 8-го грудня, відкриємо сезон болгарського КВК в Одесі.

Нам приємно приїздити на Вінниччину, де нас вже впізнають. Тут немає великої болгарської общини, але місцеві жителі все більше ознайомлені з побутом та способом життя болгар Бессарабії. Переконаний, що ця зустріч – не лише перспективи на майбутнє, а й нові друзі та позитивні емоції»