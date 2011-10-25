Вінниччина бореться з фермерами-корупціонерами

Обласне відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств активізувало претензійно-позовну роботу, - повідомляє сайт ВГО «Комітет по боротьбі з корупцією».

За результатами, внесеного прокуратурою області, припису керівництву обласного відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, ними активізовано претензійно-позовну роботу по стягненню заборгованості з наданої фінансової підтримки сільгосппідприємствам області. Зокрема, заявлено позови на суму 110 тис. грн. до фермерських господарств, які не провели розрахунки в повному обсязі по отриманим на розвиток своєї діяльності бюджетним коштам.