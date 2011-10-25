В бібліотеці Тімірязєва говоритимуть про героїчні звершення

27 жовтня 2011 року, о 14.00 у відділі літератури та інформації з гуманітарних наук (вул. Соборна, 73, ІІІ поверх) Вінницької обласної бібліотеки ім.К.Тімірязєва відбудеться презентація книг “Битва на синій воді 1362 року (або таємниця річки Сниводи)», «Витоки. Призабуті сторінки нашої історії. Хмільницький район. Дослідження, оповіді, версії» Миколи Дороша та «Українське куликове поле: на берегах Синюхи чи Сниводи?» Сергія Гальчака.

Книга «Українське куликове поле: на берегах Синюхи чи Сниводи?» , упорядником якої є Сергій Гальчак, приурочена до 650-річчя історичної битви на річці Сині Води. Книга містить документи, статті, уривки наукових праць на вищезгадану тематику. Восени 2012 року виповниться 650 років з часу події, яка поклала початок визволенню України, а невдовзі Росії від золотоординського гніту, що понад століття гнобили землі Київської Русі, зокрема, Поділля. Битва на Синій воді стає в ряд славних героїчних звершень нашого народу, які вселяють у нас почуття гордості, великої поваги до наших далеких предків за здійснений ними подвиг.

Книга Миколи Дороша “Битва на синій воді 1362 року (або таємниця річки Сниводи)» представляє інтерес для всіх, хто цікавиться історією нашої батьківщини, кому дорога справжня, реальна картина українського минулого. Багато літ триває полеміка стосовно локалізації місця битви 1362 року литовсько-руського війська на чолі з князем Ольгердом із татарськими ордами на річці Синя Вода. Чимало дослідників робили спробу об’єктивного висвітлення місця, причин та перебігу причин. У своїй другій книзі Микола Дорош у повній мірі проливає світло на непросту проблему, реальне місце вікопомної битви, наводить прямі і непрямі документальні підтвердження, розкриває ще одну важливу подію української давнини.

В заході візьмуть участь почесні краєзнавці, письменники, журналісти, поети та літературознавці.