"Ниву" обезголовили

Вінницький професійний футбольний клуб “Нива” залишився без усього тренерського складу. Заяви про звільнення за власним бажанням написали головний тренер Олег Федорчук та його помічники Віталій Білоконь і Орест Баль. Серед керівників клубу залишився лише багаторічний незмінний директор команди Паша Касанов. Нині виконує обов’язки головного тренера діючий досвідчений голкіпер “Ниви” Олег Остапенко (в основному складі на воротах останнім часом стоїть не він, а молодий Олександр Гайдаржі).

– Вважаю, що на полі бути легше, ніж на тренерській лаві, – сказав Олег Остапенко.

Наступний матч у чемпіонаті України у першій лізі “Нива” (Вінниця) проведе 29 жовтня в Охтирці проти місцевого “Нафтовика”. Нагадаємо, “нивівці” наразі посідають передостаннє місце у турнірній таблиці, тобто знаходяться в зоні “вильоту”.