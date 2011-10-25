Студенти ВТЕІ займаються благодійністю

Студенти Вінницького торговельно-економічного інституту другий рік поспіль опікуються вихованцями Стрижавського будинку-інтернату. Цього року вони завітали із подарунками, солодощами та власноруч поставили виставу.

- Нам приємно бачити посмішки на обличчях вихованців інтернату, - говорить викладач кафедри філософії та економічної теорії доцент Лілія Мартинова. – Наші студенти з подвійною приємністю особисто вручають подарунки, іграшки, солодощі. Зрозуміло, що одразу всіх проблем не вирішити, і тому ми завжди цікавимось першочерговими потребами інтернату. В цьому році ми зібрали кошти на ремонт опалювального електричного котла. Опікуватись інтернатом плануємо і надалі.