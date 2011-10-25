Вінницькі діти безкоштовно відпочивають у «Молодій гвардії»

Обком КПУ у Вінницькій області організував творчий конкурс для учнів вінницьких шкіл: «Україна очима дітей». Фіналістами конкурсу стали 15 найкращих юних літераторів, яких преміювали трьохтижневими путівками до всеукраїнського дитячого табору в Одесі «Молода гвардія». Вартість оплаченої путівки на кожну дитину 4 тисячі гривень.

До того ж, обласна спілка комуністичної молоді зробила ще один подарунок, - безкоштовний проїзд.

Лідери комуністичного руху Вінниччини запевняють, що даний проект – «перша ластівка», і переконують, що зроблять літературні конкурси для юнацтва постійними.