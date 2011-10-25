Фестиваль «Калинові острови-2011» - тріумф Вінницької телерадіокомпанії

ХVІ Всеукраїнський фестиваль телевізійних і радіопрограм «Калинові острови - 2011» для Вінницької державної телерадіокомпанії «Вінтера» став знаковим, тому що призові місця посіли і теле-, і радіопрограма.

У номінації «Повернення із забуття» (Події та постаті) отримала призове місце радіопрограма «Родовід», автор та ведуча - Ольга Зайцева, журналіст - Андрій Юкіш, звукорежисер - Михайло Дикий. Програма розповідала про героїчне історичне місце на Вінниччині – Бушу, - про унікальний пласт культури та звитяжність наших пращурів, які боронили цей український край від нашестя.

Найкращою режисерською роботою журі визнало програму «Столітка», творчою групою у складі автора і режисера Оксани Данильченко, оператора Олександра Максименка та Вадима Терелюка (монтаж). Програма розповідає про жінку, яка живе в українському селі, тримає господарство та ще й доглядає за хворою сусідкою. В творчому доробку Оксани Данильченко 32 (!) дипломи з різних фестивалів та конкурсів.

Цього року фестиваль «Калинові острови» проходив на базі Львівської обласної державної телерадіокомпанії за підтримки Держкомтелерадіо України, Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради з 13 по 16 жовтня у курортному містечку Східниця на Львівщині.