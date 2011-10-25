Засуджено викрадачів картин з Ямпільського музею

За викрадення картин українських художників з Уманського краєзнавчого музею і Ямпільського музею образотворчого мистецтва 24 жовтня 2011 року Крижопільським районним судом Вінницької області засуджені до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням адміністративно-господарських і організаційно-розпорядчих обов’язків строком на 3 роки і з конфіскацією майна колишній начальник Ямпільського міжрайонного відділу Служби безпеки України у Вінницькій області, колишній заступник начальника Уманського райвідділу міліції громадянин М. Та колишній директор Уманського краєзнавчого музею громадянин В. за скоєння злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а також начальник Ямпільського окремого підрозділу «Вінницяводоканал» громадянин П. за вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України до 5 років увязнення з позблавленням права обіймати керівні посади, повязані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обовязків строком на 3 роки та з конфіскацією майна.

В ході проведеного військовою прокуратурою Центрального регіону України досудового слідства було виявлено корупційну схему викрадення з музеїв картин відомих українських художників шляхом заміни оригіналів на копії. Протягом серпня 2006 року – грудня 2007 року зловмисники заволоділи картинами відомих українських митців. Під час досудового слідства знайдено та повернено державі 11 оригіналів картин з 21 вкраденої, які до того зберігались в Уманському та Ямпільському музеях.

Крім того, під час виставки картин на великому міжнародному антикварному салоні в «Українському домі» було вилучено картину художника М.Глущенко «Зимове сонце», яку виставили на продаж за ціною 750 тис.грн. Про це повідомив прес-центр військової прокуратури Центрального регіону України.