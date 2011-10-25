Реорганізовувати податкову службу Вінниччини буде очільниця

У ДПА у Вінницькій області заступник начальника Головного управління податкової міліції Державної податкової служби України Борис Дзюба на засіданні з приводу оголошення наказу ДПС України «Про реорганізацію окремих територіальних органів державної податкової служби» привітав з призначенням на посаду голови комісії з реорганізації ДПА у області Зленко Ірину Володимирівну.

За словами голови ДПС України Віталія Захарченка, керівники комісій визначатимуть заходи із проведення реформування відповідного регіону та відповідатимуть за ефективність роботи регіональних податківців. Головний податківець країни запевняє, що реорганізація не вплине на виконання завдань, що стоять перед службою. Ротація кадрів, що відбувається на місцях, проводиться для посилення керівного складу окремих регіонів. Адже ефективність та результативність процесу реформування залежить від того, наскільки чітко та якісно керівник комісії організує роботу регіонального органу.

Реорганізацію ДПА у Вінницькій області передбачено наказом Державної податкової служби України від 21 жовтня 2011 року № 82 «Про реорганізацію окремих територіальних органів Державної податкової служби».

Комісія з проведення реорганізації проводитиме комплексний аналіз діяльності відповідного органу податкової служби та визначатиме подальші заходи з проведення реформування, - повідомляє відділ масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА у Вінницькій області.

Борис Дзюба під час засідання проаналізував ситуацію стосовно реорганізації податкової служби в державі, зупинився на пріоритетах в роботі податківців Вінниччини та України в цілому. Ірина Зленко у своєму виступі запевнила, що прикладе максимум зусиль для виконання напружених завдань, що стоять сьогодні перед податківцями Вінниччини.

Довідка:

Ірина Володимирівна Зленко народилась 19 квітня 1976 року у м. Київ. У 2000 році закінчила Київський державний економічний університет, у 2006 - Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. З 2002 року обіймала керівні посади в органах ДПС м. Києва. Останнє місце роботи перед призначенням – Голова державної податкової адміністрації в Сумській області.

