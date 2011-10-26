18 самодіяльних театрів підтвердили звання народного

У рамках фестивалю «Театральна осінь-2011», який проходив на вихідні на базі Іллінецького району, пройшла атестація самодіяльних театрів Вінниччини на підтвердження звання «народного аматорського».

- Захід був приурочений 100-річчю Іллінецького народного театру, виступи якого свого часу любив дивитися Григорій Котовський з червоноармійцями, - повідомила провідний методист з театрального жанру обласного центру народної творчості Зоя Красуляк. - Звання «народного» підтвердили 18 театральних колективів. Самодіяльні актори грали дуже професійно. Журі, до складу якого входили професійні актори Вінницького музично-драматичного театру ім. М.Садовського, особливо відзначили гру самодіяльних артистів аматорського театру «Росинка» з Тульчина виставу, які презентували виставу «Різдвяна ніч»; виставу «Блакитна троянда» у виконанні драматичного колективу Соболівського РБК, «Смертельний трюк» колективу з Гайсина та народний аматорський театр КВН «Шухер» із Жмеринки.

За словами Зої Красуляк, звання народного підтвердили:

- народний аматорський театральний колектив Іллінецького РБК (кер. Юрій Рижов),

- народний аматорський театр естради Іллінецького РБК ( кер. Микола Романов),

- зразковий аматорський театр «Росинка» Тульчинського РБК (кер. Галина Кобцева),

- народний аматорський драматичний колектив Жмеринського РБК (кер. Світлана Волуйко),

- маленький театр тульчинського училища культури (кер. Любов Прилипко),

- народний аматорський театр мініатюр Джуринського СБК (кер. Наталя Загурна),

- народний аматорський драматичний колектив Тростянецького РБК (кер. Зінаїда Мартинова),

- народний аматорський драматичний колектив Соболівського СБК (кер. Оксана Бабур),

- народний аматорський театр естради «Факел» Крижопільського РБК (Анатолій Франчук),

- народний аматорський фольклорний театр «Червона калина» Тульчинського училища культури (кер. Микола Сафроняк),

- народний аматорський театральний колектив Гайсинського РБК (кер. Олена Чучко),

- народний аматорський театр КВН «Шухер» Жмеринського МВК (кер. Володимир Дудік),

- народний аматорський театр народної естради «Каламбур» Ямпільського РБК (кер. Валентина Лесько),

- народний аматорський драматичний колектив «Народні Усмішки» Могилів-Подільського РБК (кер. Геннадій Колядко),

- народний аматорський театральний колектив Бохоницького СБК Вінницького р-ну (кер. Олександр Лисак),

- народний аматорський театр сатири і гумору «Вінок Руданського» Хомутинецького РБК Калинівскього р-ну (кер. Інна Поліщук),

- народний аматорсьбкий поетичний театр Липовецького РБК (кер. Катерина Федорчук),

- народний аматорський драматичний колектив Бджільнянського СБК Теплицького р-ну (кер. Тетяна Терентьєва).