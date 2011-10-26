Вінничан інтенсивно возять та зебезпечують зв'зком

За січень–вересень 2011р. обсяг послуг, реалізованих підприємствами сфери послуг Вінницької області, становив 3178,9 млн.грн., що склало у порівнянних цінах 115,5% від рівня відповідного періоду минулого року. У середньому одним підприємством області було реалізовано послуг на 2895,2 тис.грн. Значення цього показника було найбільшим на підприємствах міст Козятина та Жмеринки (відповідно 21930,6 тис.грн. і 6631,6 тис.грн.).

У вересні п.р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 410,2 млн.грн., або 118,9% (у порівнянних цінах) від рівня відповідного місяця минулого року. Частка послуг, реалізованих населенню, зменшилася на 0,2 в. п. і становила 21,3% загального обсягу реалізованих послуг.

Упродовж вересня 2011р. у структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності порівняно з відповідним місяцем 2010р. значних змін не відбулося. На долю послуг різних видів транспорту, пошти та зв’язку припадала левова частка (76,8%) загального обсягу послуг. Послуги з проведення операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям становили 14,7%, послуги з охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 3,9% загального обсягу послуг.