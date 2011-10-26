Найліпше на Вінниччині жити у Хмільнику
09:04, 26 жовтня 2011Вінниця
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Оцінювали експерти
Місцеві експерти з різних галузей склали рейтинг найпривабливіших для життя міст і селищ Вінниччини. Найвищий бал, який ставили, — 10. Оцінювали 26 міст і райцентрів області.
Оскільки Вінниця найрозвиненіше місто, його до списку не включали.
Позицію кожного міста визначили за сумою балів. Найбільше набрали:
Хмільник — 71
Ладижин — 70
Гайсин — 67
Бершадь — 66
Тульчин — 63
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