Найліпше на Вінниччині жити у Хмільнику

Місцеві експерти з різних галузей склали рейтинг найпривабливіших для життя міст і селищ Вінниччини. Найвищий бал, який ставили, — 10. Оцінювали 26 міст і райцентрів області.

Оскільки Вінниця найрозвиненіше місто, його до списку не включали.

Позицію кожного міста визначили за сумою балів. Найбільше набрали:

Хмільник — 71

Ладижин — 70

Гайсин — 67

Бершадь — 66

Тульчин — 63