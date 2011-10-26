Для школярів Вінниччини з 2003 року придбали 140 автобусів

Як повідомила заступник голови облдержадміністрації Любов Спірідонова, з початку реалізації програми «Шкільний автобус» за кошти державного та районних бюджетів в області придбано 140 автобусів різних модифікацій, які забезпечують сьогодні організований підвіз до місць навчання. Вже у поточному році за кошти місцевих бюджетів придбано 9 автобусів. До кінця року планується поставка 15 машин за кошти державного бюджету.

За даними відділів та управлінь освіти, підвозу потребують 12,7 тисяч учнів та 2,5 тисячі учителів. На початок навчального року фактично забезпечено підвозом 96 % школярів та 73 % педпрацівників.