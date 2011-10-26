УМВС у Вінницькій області продемонструвало свою відкритість

25 жовтня на засіданні інформаційної ради начальник УМВС України у Вінницькій області Валерій Нонік розповідав про роботу правоохоронців на наступний рік.

Він наголосив на тому, що штат був занадто «роздутий».

- Ми скоротили 183 працівника апарату, - говорить Валерій Вікторович. Погіршення в роботі не відчуваю. Навпаки, поліпшення. Тому що зарплатня, яку отримував той весь загал, буде розповсюджена на тих працівників, які залишилися працювати.

Також серед правоохоронців відтепер буде створюватись своєрідний рейтинг, в якому визначатимуть, як діють оперативні групи швидкого реагування – швидкість прибуття на місце злочину, прийняття оперативних рішень, складання протоколу, якщо злочин неважкий чи виклик слідчої групи в більш розширеному складі. Вся інформація одразу вноситься в банк даних – з будь-якого регіону на чергову частину управління, де вона береться на контроль.

Також Вінниччина має намір подати до Міністерства внутрішніх справ пропозиції нового поділу райвідділів у місті Вінниця.

- Ми хочемо в місті зробити два підрозділи – лівий берег і правий берег, - зазначає Валерій Нонік. - У них - ще по два підрозділи. Якщо це лівий берег, то там буде Тяжилів і Замостя. На правому березі, на базі Ленінського райвідділу, хочемо зробити окремий підрозділ Вишенька, бо це великий спальний район, і буде підрозділ Поділля. Там зараз небагато мешканців, але перспектива велика.