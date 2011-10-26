У Вінниці експонуватимуть «космічні» матраци

Величезний асортимент інтер'єрних новинок буде представлено потенційним покупцям на виставці «Меблі. Інтер'єр. Деревообробка” в експоцентрі Вінницької ТПП.

Близько сорока виробників з центру, півдня та заходу України демонструватимуть меблеві цікавинки з оригінальним дизайном та застосуванням новітніх технологій.

Найширше в експозиції будуть представлені м'які меблі і навіть матраци, де застосовнаі винаходи, які спочатку призначались для застосуванні у космонавтиці.

Виставка працюватиме із середи по суботу.