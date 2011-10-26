У Вінниці експонуватимуть «космічні» матраци
09:12, 26 жовтня 2011Вінниця
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Виставка меблів
Величезний асортимент інтер'єрних новинок буде представлено потенційним покупцям на виставці «Меблі. Інтер'єр. Деревообробка” в експоцентрі Вінницької ТПП.
Близько сорока виробників з центру, півдня та заходу України демонструватимуть меблеві цікавинки з оригінальним дизайном та застосуванням новітніх технологій.
Найширше в експозиції будуть представлені м'які меблі і навіть матраци, де застосовнаі винаходи, які спочатку призначались для застосуванні у космонавтиці.
Виставка працюватиме із середи по суботу.
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