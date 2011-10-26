«Даішники» проводять «Єдині уроки з безпеки дорожнього руху»

Перед початком осінніх канікул до школярів завітали закріплені за навчальними закладами співробітники ДАІ і провели «Єдині уроки з безпеки дорожнього руху».

- Навички правил безпеки та поведінки на дорозі потрібно прищеплювати з раннього віку, бо, на превеликий жаль, у цьому році сталося 46 ДТП, в яких шестеро дітей загинули і ще 64 отримали травми, - розповідає начальник УДАІ УМВС України у Вінницькій області полковник міліції Павло Солоненко.

Також з метою запобігання дитячого дорожньо-транспортного травматизму «даішники» провели «урок безпеки» з юними пацієнтами обласної дитячої лікарні та вихованцями дитбудинку «Гніздечко». Останнім подарували для вивчення «Азбуки дорожнього руху» та солодощі.

Для кращого закріплення інформації на найбільших перехрестях міста розпочав роботу профілактичний автобус, з якого гучномовцем доводиться пішоходам оперативна ситуація на автошляхах та звернення із застереженням від Державтоінспекції.

Дорослим Павло Солоненко порадив подбати про безпеку дітей, пришивши на їхній одяг світлообертаючі елементи, які зроблять юних пішоходів видимими для транспорту у вечірній час.