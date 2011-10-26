Вінниччина відзначить 67-му річницю визволення України від фашистів

Святкові заходи з нагоди 67-ї річниці визволення України від фашистських загарбників будуть проведені на обласному рівні 28 жовтня. Основні урочистості та нагородження ветеранів пройдуть в обласному госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни.

- Мета урочистих заходів – привернути увагу до ветеранів, їхніх побутових умов та санітарного і медичного обслуговування, - зазначає заступник губернатора Любов Спірідонова. - Їх сьогодні залишилося так небагато. Тож, кожен повинен докласти всіх зусиль, щоб влаштувати для визволителів свято на найвищому рівні.

Заплановано проведення святкових концертів і зборів, покладання квітів до меморіалів та пам’ятників. Керівники та посадові особи особисто зустрічатимуться з ветеранами війни, жертвами нацистських переслідувань, сім'ями загиблих та дітьми війни. Також у вищих навчальних закладах відбудуться науково-практичні конференції та семінари, а у школах - тематичні уроки, бесіди та виставки.

У Вінниці урочистості розпочнуться з покладання квітів до Меморіалу слави. За розпорядженням мера Володимира Гройсмана ветеранам вручать грошові премії.