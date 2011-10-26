«Фронту змін» не дають боротись за Україну без Януковича

В рамках проведення акції «Україна проти Януковича» вінницькі «фронтовики» назбирали вже понад десять тисяч підписів лише на Вінниччині. Проте активісти «Фронту змін» постійно стикаються із проблемами і погрозами з боку невідомих.

- Нас намагаються змусити припинити проводити акцію, - сказав голова облорганізації партії Сергій Кудлаєнко в інтерв’ю веб-ресурсу «Моя Вінниця».

За словами Кудлаєнка, активісти, які стоять в палатках у районних центрах Вінниччини, неодноразово отримували усні погрози з боку невідомих осіб. Люди, які обіцяли проблеми «фронтовикам, не представлялися. За всіма фактами погроз голови районних осередків написали відповідні заяви до правоохоронних органів.

Юридичний департамент «ФЗ» постійно роз’яснює і різноманітним контролюючим органам щодо законності розміщення палаток на територіях населених пунктів. Так, в Могилів-Подільському з активістів вимагали дозволи на встановлення малої архітектурної форми, до якої чомусь зарахували палатку. А Літинська районна газета відмовилася розміщувати інформаційний матеріал про акцію, мотивуючи це тим, що факти викладені в листівках ... не доведені. Відтак, їх можна вважати наклепом. Як стверджує у своєму листі-відповіді головний редактор Надія Мальченко, оскільки злочинним діям чинного президента не має документального підтвердження.