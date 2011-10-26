«Антикорупційну програму» область провалила

«Третій сектор» вирішив провести громадський моніторинг виконання обласної «Єдиної комплексної правоохоронної програми Вінницької області на 2010-2014 роки».

Громадська організація «Філософія серця» та експерти, які протягом липня-жовтня вивчали, як виконується її антикорупційний розділ і презентували журналістам результати своєї роботи.

Висновки такі: область виконання антикорупційної складової програми провалила. Із 19 передбачених програмою пунктів 12 не виконуються, зокрема, через відсутність фінансування. Решта виконується частково. Або ж через декларативний характер запланованих заходів користі від їх виконання мало.

Громадські експерти скаржаться, що правоохоронні органи не надавали необхідної інформації про досягнення в боротьбі з корупцією. Не в останню чергу, як дійшли висновку учасники презентації, через досить сумнівні досягнення: більшість виявлених «корупціонерів» – як не сільські голови, то інші дрібні порушники.

Власне, громадські організацію все ж пожинають перші плоди суспільного моніторингу діяльності влади. Область почала готувати нову, більш прагматичну антикорупційну програму. За словами голови ГО «Філософія серця» Юлії Григи, профільна комісія обласної ради врахувала усі зауваження та рекомендації громадських експертів, готуючи проект антикорупційного розділу нової комплексної правоохоронної програми. Її обласна рада розгляне вже у грудні.