До бюджету Пенсійного фонду області надійшло 5 млрд. 283 млн. грн.

Сьогодні, 26 жовтня, відбулося засідання колегії головного управління Пенсійного Фонду Вінницької області. На ньому розглядалося питання «Про стан роботи органів Пенсійного фонду України у Вінницькій області за 9 місяців 2011 року щодо розрахунків платників по єдиному внеску та забезпечення своєчасного і повного фінансування виплати пенсій»

За словами начальника головного управління ПФУ у Вінницькій області Миколи Черненка, у поточному році на роботу органів Пенсійного фонду визначальний вплив мало впровадження єдиного соціального внеску; проведення пенсійної реформи та реорганізація структури та органів Фонду. Найбільше часу і сил забирали судові рішення по «дітях війни» і «чорнобильцях». На жаль, зміни, внесені до Закону «Про Державний бюджет України на 2011 рік», не лише не вирішили проблеми, а ще більше ускладнили ситуацію.

- Основним напрямком було і залишається забезпечення своєчасної і в повному обсязі виплати пенсій та збільшення власних надходжень, - зазначив Микола Черненко. - Незважаючи на таку багатовекторність завдань, в цілому Пенсійний фонд області їх виконав.

За 9 місяців 2011 року до бюджету Пенсійного фонду області з усіх джерел фінансування надійшло 5 млрд. 283 млн. грн., з них власні надходження – 2 млрд. 403 млн.грн., що складає 45% від загальної суми. Порівняно з попереднім роком власні доходи збільшилися на 17%. Проте до обсягів, передбачених планом на 9 місяців поточного року, область недодала 141 млн.307,3 тис. грн. або 5,6%.

Незважаючи на те, що заборгованість зі сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (недоїмка, пеня, та фінансові санкції) протягом 9 місяців поточного року зменшилась на 9,7 млн. грн., станом на 1 жовтня цього року вона залишається значною і складає 56,3 млн.грн.

