18-річний юнак загинув під колесами потяга

У Вінницькій області на станції залізничного вокзалу в Крижополі під колеса потягу потрапив 18-річний хлопець

Як повідомляє прес-служба МНС України у Вінницькій області, життя хлопця медикам врятувати не вдалося.

Встановлено, що постраждалим виявився житель села Городківка Крижопільського району, який працював електриком на місцевому цукровому заводі.

За попередніми даними, він переходив залізничну колію в невстановленому місці і був в навушниках, а відтак не чув, як наближається потяг.

Хлопця одразу відвезли до реанімаційного відділення місцевої районної лікарні у важкому стані. Але травми виявились несумісними із життям.