Підприємці області заборгували Пенсійному Фонду

За інформацією прес-служби головного управління Пенсійного Фонду Україхни у Вінницькій області, підприємці не поспішають розраховуватися з Пенсійним Фондом. Недоотриманими залишилось 8 млн.793,4 тис. грн. страхових внесків від фіз. осіб - суб’єктів спрощеної системи оподаткування. Заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску, станом на 1 жовтня 2011 року становить майже 14 млн. Коштів від суб`єктів спрощеної системи оподаткування недоотримано на суму 34,6 млн. грн. Окрім того, близько 70 підприємств-банкрутів області із сумою боргу більше 10 млн. грн. ліквідуються з порушенням термінів.

Щоб дисциплінувати платників, органами Фонду області проведено більше 1200 планових та позапланових перевірок. За результатами 297 з них виявлено порушення. До порушників законодавства про сплату страхових внесків застосовані фінансові санкції за порушення на загальну суму 1,9 млн.грн., а до їх посадових осіб – заходи адміністративного впливу у вигляді 75 штрафів на суму 45,3 тис. грн.





