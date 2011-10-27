У Хмільнику відкрили каплицю

Митрополит Вінницький і Могилів-Подільський Симеон у м. Хмільник звершив освячення каплички на честь Богоявлення Господнього. В обряді взяли участь настоятелі усіх чотирьох храмів Хмільника - Різдво-Богородичного, Соборо-Богородичного, Свято-Троїцького та Свято-Покровського.

Як повідомляє прес-служба Вінницької єпархії, будівництво каплиці та відновлення частини набережної річки Південний Буг тривало майже три місяці. Ініціатором свого часу виступив міський голова Хмільника Василь Грушко. Його пропозицію підтримали православні громади міста. Реалізувати добрий намір взявся начальник Південно-Західної залізниці Олексій Мефодійович Кривопішин.

Після освячення владика Симеон привітав мешканців Хмільника з появою у місті ще одного острівця Божої благодаті та подякував усім, хто доклав своїх трудів у зведення храму. А головний меценат Олексій Кривопішин вручив символічний ключ від збудованої залізничниками каплиці настоятелю Різдво-Богородичного храму м. Хмільника протоієрею Олексію Бачинському, якого владика Симеон призначив її настоятелем.

