Райони Вінниччини отримали у подарунок комп’ютери

26 жовтня у Вінницькому регіональному відділенні Асоціації міст України відбулася урочиста передача містам-членам РВ комп`ютерного обладнання, придбаного в рамках проекту USAID «Ініціатива захисту прав та представлення інтересів місцевого самоврядування» (ДІАЛОГ), який реалізує Асоціація міст України.

Нове обладнання має поліпшити матеріально-технічне забезпечення роботи органів місцевого самоврядування, а також покращити доступ до інформаційних ресурсів мережі Інтернет. Персональні комп’ютери забезпечать роботу юристів міських рад в мережі юристів органів місцевого самоврядування, дадуть змогу брати участь у розробці та експертизі законодавства, підвищувати фахову кваліфікацію.

Нові комп’ютери були передані до міськвиконкомів Бару, Бершаді, Калинівки, Липовця, Літина, Погребища, Тульчина, Шаргорода, Ямполя і Вінницького регіонального відділення Асоціації міст України.