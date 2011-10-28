Вінницька облрада мусить звернутись до Президента з вимогою звільнити Тимошенко

Під стінами Вінницької облради, де проходить засідання сесії, триває мітинг опозиційних партій. Комітет опору диктатурі зібрав близько 350 представників ВО «Батьківщини», ВО «Свобода», ПРП і «Фронту змін». Вони проголосили звернення до Президента, котре на сесії мають оприлюднити депутати-бютівці.

Мітингувальники вимагають, аби депутати обласної ради підтримали вимоги припинити політичні репресії в країні, звільнити Юлію Тимошенко та інших опозиціонерів, відправити у відставку Уряд, розпустити Верховну Раду і оголосити дострокові парламентські вибори.

Є в протестувальників і вимоги локального характеру. Зокрема, стосовно дострокового припинення повноважень депутата облради від «Батьківщини» Сторчака.

Як заявила на мітингу голова облорганізації ВО «Батьківщина» Людмила Щербаківська, наразі виконавча влада чинить перешкоди позбавленню повноважень цього депутата.

- Сьогодні губернатор викликав до себе голову обласної виборчої комісії і сказав не йти (на сесію — авт.), не оголошувати це рішення. І що на кожного члена комісії відкриють кримінальні справи. Вже підключили ЦВК, і з їхнього боку теж була розмова, щоб всі рішення по позбавленню повноважень Сторчака скасувати як неправдиві, неправильні, - заявила Щербаківська. - Я переконана, що якби справа стосувалася представника Партії регіонів, то його вже давно б виключили з фракції і викинули з партії. А зараз можуть тільки маніпулювати «Батьківщиною», яка поки не має влади.

Щербаківська також повідомила учасників акції, що в разі перешкоджання оприлюднити звернення учасників мітингу, депутати від «Батьківщини» блокуватимуть трибуну. А якщо не позбавлять повноважень Сторчака, закликала учасників мітингу піднятись до сесійної зали, і нагадати депутатам облради, хто їх обирав.