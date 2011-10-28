Студенти-педагоги збирають сиротам книги та іграшки

Студенти Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського оголосили благодійну акцію по збору іграшок та книг для вихованців християнського центру опіку «Нове життя».

- Нині у центрі перебуває 42 дитини віком від 4-х до 16-ти років, чиї батьки позбавлені батьківських прав. Саме для цих діток ми і оголосили акцію, - розповіла студентка Тетяна Федоришина. – Іграшки, книги та інші види допомоги можна приносити в аудиторію №331 педуніверситету (перший корпус).

Збір книг та іграшок триватиме до 13-го листопада. Після цього відбудеться зустріч з дітьми та передача подарунків.