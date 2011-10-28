У бібліотеках Тростянецького району з’явився Інтернет

У Цибулівській та Савинецькій сільських бібліотеках (Тростянецький р-н) відбулося відкриття Інтернет-центрів. У рамках конкурсу «Організація нових бібліотечних послуг з використанням Інтернету ІІ» програми «Бібліоміст» кожна з бібліотек отримала по 2- комп’ютери, принтер, сканер, веб-камеру та навушники.

- Інтернет-центри надаватимуть вільний безкоштовний доступ користувачам до Всесвітньої мережі Інтернет, - зазначає директор Тростянецької центральної районної бібліотеки М.Б. Дереш. – Мешканці зможуть спілкуватися в блогах та соціальних мережах, використовувати новітні інформаційні технології – Skype, Web 2.0, та ін.

На початку листопада такі ж відкриття відбудуться у Тростянецькій центральній районній бібліотеці та Новоободівській сільській бібліотеці.