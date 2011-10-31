Вінниччина найкраще економить на «лампочках Ілліча»

Вінницька область очолила рейтинг найбільш енергоефективних регіонів України, який поставлений Аналітичним центром Бюро економічних і соціальних технологій. Рівень енергоефективності склав 71%.

Як зазначив під час річного звіту перед депутатами обласної ради голова Вінницької ОДА Микола Джига, для того, щоб бути в рівних умовах з Європейським Союзом, не вистачає лише 29%.

На впровадження енергозберігаючих технологій за період з 2010 до вересня 2011 року витрачено 73,2 мільйона гривень. Замінено біля 70% ламп на енергоефективні. Проведено реконструкцію понад 75 котелень та поставлено понад 100 сучасних котлів.

Переведено на електричне опалення окремі населені пункти в Барському, Берщадському, Піщанському районах. Проводяться роботи з переведення на електричне опалення в Мурованих Курилівцях, деяких населених пунктах в Погребищенському та Барському районах.

Громадяни почали впроваджувати енергоефективні технології в себе в дома. В цій сфері працює сім підприємств. В травні наступного року в Турбові Липовецького району буде запущено завод з виробництва біопалива з соломи. Його потужність - 100 тисяч тонн пілетів на рік.

Проте губернатор наголосив, що допоки не буде активного попиту на споживання енергетичного палива з боку населення, розмови про енергоефективність будуть виключно декларативними.