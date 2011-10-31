Податківці вилучили гральне обладнання

П’ятнадцять гральних автоматів і шість комп’ютерів, налаштованих на азартні ігри, вилучили співробітники податкової міліції Тростянецької ОДПІ у двох громадських закладах, в тому числі в торговельно-розважальному центрі, - повідомляє прес-офіцер управління податкової міліції ДПА у Вінницькій області Ольга Шишківська.

Випробувати долю та потратити гроші гравці могли в будь-який час – автомати та комп’ютери працювали в режимі очікування, підключені до мережі живлення. В обох випадках податківці встановили факт отримання коштів за надану гру, а значить дії операторів підпадають під статтю 203-2 Кримінального кодексу України – зайняття гральним бізнесом, що передбачає накладення штрафу у розмірі від 10 до 50 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (він становить 17 грн.), або ж обмеженням волі терміном до 5 років. Тим часом усе обладнання на загальну суму понад 200 тисяч гривень вилучене.

З початку нинішнього року співробітниками податкової міліції на Вінниччині викрито 17 фактів надання послуг у сфері забороненого грального бізнесу. Вилучено 158 одиниць грального обладнання на суму понад 1,3 млн. грн.