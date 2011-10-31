Найбільше у вересні платили фінансистам та енергетикам

Середня запрлатня подолян, хоча і зросла у вересні порівняно з серпнем на 3,1%, а до показників минулого року на 12,7%, залишається досить низькою і складає 2190 гривень.

Найбільше в області заробляють фінансисти — в середньому 3583 грн., а також енергетики — 3232 грн. Проте і їхня платня проти серпня поменшала майже на 3%.

Найменше держава цінує роботу вінницьких медиків та соціальних працівників, - їм у вересні платили в середньому 1589 грн. за місяць.

Серед найменш офіційно оплачуваних і робота у сфері готельного та ресторанного бізнесу, - там працівникам “наділили” аж по 1249 гривень.

