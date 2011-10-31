“Нива” у гостях розтрощила “Нафтовик”

Схоже, недавній струс, після якого «Нива» ледь не знялася з чемпіонату через брак фінансування, пішов вінницькій команді на користь. Після звільнення головного тренера Олега Федорчука «нивівці» здобули в двох поспіль матчах на виїзді 4 очки. А результат гри 18 туру, яка відбулася 29 жовтня в Охтирці (Сумська область), виявився просто приголомшуючим: вінницька команда перемогла місцевий «Нафтовик-Укрнафта» з рахунком 4:0. Голи забивали Лук’янець (5 хв.), Прачук (59 хв., зі штрафного удару), Назарчук (70 хв., зі штрафного удару) і Козьбан (78 хв.). Не допомогла розмочити рахунок господарям навіть червона картка, яку отримав вінничанин Гергелюком на 82-й хвилині.

Не зважаючи на останні успіхи, «Нива» продовжує посідати передостаннє, 17-е місце, в чемпіонаті України у першій лізі, маючи 12 очок. На 2 очки більше у ПФК «Миколаїв» і «Енергетика» (Бурштин). Замикає таблицю, як і раніше, ФК «Львів» - 7 очок.

Наступний тур «Нива» проведе вдома 5-го листопада з «Арсеналом» (Біла Церква, Київська область), який посідає 4-е місце в турнірній таблиці.