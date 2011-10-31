Вінниччина стане просунутим європейським регіоном

Вінницька область ввійшла до Асамблеї європейських регіонів.

Як сказав голова постійної комісії обласної Ради з питань євроінтеграції, міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Олексій Гаврилов, для Вінницької області це означає можливість безпосередньо співпрацювати з окремими європейськими регіонами.

- Напрямків роботи дуже багато і у багатьох галузях. Але для нас це, перш за все, — спрощення системи співпраці. Бо, коли відбувається співпраця між державами, то на це витрачається багато часу, і законодавча база потребує підготовки, - розповідає Олексій Гаврилов.

Вінниччина, перш за все, за словами Олексія Гаврилова, зацікавлена у інвестиціях у сільське господарство та отримання грантів різноманітних напрямків, які розвивали б наш регіон.

Наразі до складу АЄР входять 270 регіонів з 34 країн, а також 16 міжнародних організації. Від України - це шість областей-регіонів: Донецька, Львівська, Кіровоградська, Херсонська, Одеська, Київська.