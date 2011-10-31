Вінницькі шахісти взяли «Кам’янецьку фортецю»

Вінничани здобули 5 призових місць у 10-у всеукраїнському юнацькому шаховому фестивалі «Подільська осінь», який проходив у Кам’янець-Подільському (Хмельницька область) 27–30 жовтня. Призи у ньому розігрувались у трьох вікових категоріях, але вихованці вінницької шахової МДЮСШ № 6 виступали лише серед наймолодших – у категорії до 10 років. Чемпіон Вінниччини серед юнаків до 8 років Женя Шафір став другим у турнірі з класичних шахів (по годині і 5 хвилин кожному на партію) та першим у блискавичній грі (по 5 хвилин кожному). Іра Остапчук стала другою у бліці і здобула четвертий приз в основному турнірі (кращий результат серед дівчат), а Максим Кісь виграв бронзову нагороду в класичних шахах. Їхніми суперниками були провідні юні шахісти Хмельницької та Одеської областей.

– Я вже утретє граю на турнірі «Подільська осінь», – розповідає 8-річний Женя Шафір. – Раніше був бронзовим призером, тепер покращив це досягнення. Цього досягти мені допомогли регулярні заняття шахами. Зокрема, я вже майже 4 роки відвідую тренування, вдома розв’язую шахові задачі та граю з комп’ютером.