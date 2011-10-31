Урожай зернових підбираєтья до 4 млн. тонн

На Вінниччині наближається до завершення збирання зернових. Площа, зайнята цими культурами (включаючи кукурудзу), що підлягає до збирання, становить 865,2 тис.га. Станом на 31 жовтня вожай зібрано на площі 786 тис. га, що становить 90% від засіяного.

Вже намолочено 3812,3 тис. тонн збіжжя. Середня урожайність зернових склала 48,5 ц/га, а це більше від минулорічної на 10,8 ц/га.

Кукурудзу на зерно із 257,5 тис.га зібрано на 182,2 тис. га (71%). Намолочено 1344,3 тис. тонн при урожайності 73,8 ц/га.

Соняшник зібрано на 147,4 тис.га. Вже засипано у засіки 295 тис. тонн.

Сою обмолочено на площі 108,4 тис. га, що становить 91 % площ, що підлягають до збирання. Намолочено 192,9 тис. тонн.