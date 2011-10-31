Вінничан - претендентів на субсидії - поменшає

Цьогоріч Департамент праці та соціального захисту населення Вінницької міської ради очікує зменшення кількості претендентів на отримання субсидій на оплату комунальних послуг. Якщо торік на державну допомогу претендувало близько 18 тисяч городян, то наразі прогнози вінницького соцзахисту не перевищують 15.5-16 тисяч звернень.

Річ не в тотальному покращенні життя вінничан, а нехай і невеликому, але кількаразовому підвищенні розміру соціальних виплат, у тому числі пенсій. Це при тому, що різкого зростання тарифів на житлово-комунальні послуги не відбулось.

Проте потребу в субсидіях вінничани все ж мають. З 17 жовтня до органів соцзахисту надійшло 3806 заяв і 3302 з них уже розглянули.

До речі, близько 1300 вінничанам минулого опалювального сезону в наданні субсидій відмовили, - їхні доходи були трохи вищі, аніж дозволяють претендувати на такий вид соціальної допомоги.