Підробляють оковиту

Співробітники відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів ГВПМ ДПІ у м. Вінниці на одному зі складів обласного центру виявили партію алкогольної продукції, марковану марками акцизного збору з явними ознаками підробки, - повідомляє прес-офіцер управління податкової міліції ДПА у Вінницькій області Ольга Шишківська.

Податківцями вилучено більше 41 тисячі пляшок горілки та коньяку різних вітчизняних виробників, розлитих у тару по 0,25, 0,5 та 0,75 літра. Частина вилученої партії мала закінчений термін реалізації.

На склад працівники податкової міліції вийшли після серії вилучень неякісного алкоголю у торговельній мережі міста, зокрема у деяких супермаркетах. Саме з даного складу горілка та коньяк надходили для подальшої реалізації.

Незаконна продукція на загальну суму майже 900 тисяч гривень вилучена.

З початку нинішнього року працівниками податкової міліції на Вінниччині було вилучено з незаконного обігу 102 тисячі літрів лікеро-горілчаної продукції на суму 2,9 млн. грн.