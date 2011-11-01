Боржники за комуналку не платять в середньому по три місяці

У січні – вересні 2011р. мешканці області сплатили за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, - 594,2 млн. грн., що порівняно з відповідним періодом 2010р. більше на 18,3% (або на 92,0 млн. грн.). Рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг становив 104,2% від нарахованих у 2011р. сум та 77,7% від усієї суми нарахувань (з урахуванням заборгованості минулих років).

Найбільший рівень сплати у вересні 2011р. спостерігався у Теплицькому, Барському, Тростянецькому, Іллінецькому, Оратівському районах (213,1–161,9%), найменший – у Немирівському, Чечельницькому, Крижопільському, Могилів-Подільському районах та м. Ладижині (84,2–96,7%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку у вересні 2011р. порівняно з відповідним періодом 2010р. збільшились на 4,1% і з врахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт/ год.) становили 206,29 грн.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг зменшилась у вересні 2011р порівняно з серпнем на 1,5% і становила 177,8 млн. грн., середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 2,8 місяця.

Найбільшу частку складає заборгованість населення за газопостачання – 111,8 млн. грн. (62,9%), централізоване опалення та гаряче водопостачання – 32,9 млн. грн. (18,5%), утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 20,6 млн. грн. (11,6%).