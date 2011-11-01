Ще 40 тисяч гектарів - і можна спочивати

До завершення посівної кампанії на Вінниччині залишилось зовсім небагато. Аграрії використовують кожний погожий день, аби озимі потрапили в грунт в оптимальні строки.

Станом на 31жовтня на полях області посів озимих зернових проведено на 406,4 тис. га, що становить 91,6% до прогнозу. З них озиму пшеницю посіяно на 348,7 тис. га. (93%), озиме жито - на 7,9 тис. га (57,1%), озимий ячмінь –на 49 тис.га (88,9%).

Проти минулого року озимих зернових посіяно менше на 28,8 тис.га.

Готують селяни і грунт на зяб. Вже зорано 835 тис. га, або 81 % до прогнозу. Із них глибока оранка проведена на 110,4 тис. га, що становить 81% до прогнозованих площ. Під цукровий буряк підготовлено 100,7 тис.га глибокого зябу.

Торік на цей час грунт на зяб було підготовлено на площі 815,6 тис. га, в тому числі під глибокий - 77,2 тис. га.