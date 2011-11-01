Вінничани перемогли у меморіалі Житецького

У останній день жовтня було підбито підсумки 26-го Всеукраїнського турніру з важкої атлетики пам’яті 4-разового рекордсмена світу вінничанина Анатолія Житецького. Змагання пройшли у вінницькому спорткомплексі “Колос” за підтримки обласного відділення НОК України (він нагородив призерів щойно виданими книгами з історії важкої атлетики України), спортуправління Вінницької облдержадміністрації та козацького полку імені Івана Богуна. Головним суддею був молодий вінницький майстер спорту міжнародного класу, чемпіон світу серед студентів Костянтин Соцков, який відновлюється після важкої травми.

На поміст вийшли представники 7 збірних, складених з чоловіків і жінок. У командному заліку (до уваги брали результати 8 кращих спортсменів у кожній команді) перемогла перша збірна господарів. До трійки найкращих також увійшли команди Хмільницької області та Київського національного університету фізичної культури і спорту.

– З кожним роком рівень та географія учасників меморіалу Житецького зростає, – сказав головний секретар змагань, голова колегії суддів Федерації важкої атлетики Вінницької області Микола Тютрін. – На це змагання до нас планувала приїхати навіть німецька команда, але, на жаль, не склалося.