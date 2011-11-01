Вінницькі звіробої збираються в ліси

Косулям, кабанам та оленям з 5 листопада буде непереливки: на Вінниччині розпочинається сезон колективного облавного полювання на парнокопитних. Отож, наразі перевіряють зброю чи не всі 24 тисячі офіційно зареєстрованих вінницьких мисливців.

Наразі затверджено ліміти на відстріл мисливських тварин на рівні 10% наявного поголів’я. Наразі на Вінниччині у сезон в середньому відстрілюють 34 особин оленів, 370 косуль і 250 голів кабана дикого. З початку року близько третини мисливських лімітів вже використано під час індивідуального полювання.

Працівники лісомисливського господарства закликають місцевих звіробоїв до цивілізованих способів полювання, а саме, поступово відходити від загінного, або облавного полювання, до індивідуального відстрілу, як це роблять мисливці Європи.