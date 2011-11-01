На Вінниччині візьмуть під контроль неблагонадійні родини
10:33, 01 листопада 2011Вінниця
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Доручив губернатор
Губернатор Микола Джига доручив відповідним службам проаналізувати стан справ із дотримання прав дитини на Вінниччині та створити спеціальну програму супроводу неблагонадійних родин.
Нині в області на обліку перебуває 1019 неблагонадійних родин, але цифра ця, переконаний Микола Джига, значно занижена. Близько 1% дітей змушені проживати в сиротинцях або інтернатних закладах. При цьому - лише третя частина малят втратили батьків, решта — це соціальні сироти.
Не залишать поза увагою і багатодітні родини, яких в області понад 10,5 тисяч.
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