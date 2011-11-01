Іван Мовчан та Сергій Татусяк садили ліс

Керівники області відзначились у Всеукраїнській акції, приуроченій Міжнародному року лісів. Голова обласної ради Сергій Татусяк, перший заступник голови ОДА Іван Мовчан разом з представниками політичних та громадських організацій і студентами Калинівського технологічного технікуму саджали дерева у Медвідському лісовому господарстві Калинівського лісництва.

Вітаючи усіх учасників такої благородної акції, начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Бондар заявив, що на Вінниччині площа лісів постійно зростає, і вже рукотворні діброви займають біля 65% лісів області. На сьогоднішній день лісистість Вінниччини становить 13,8%, а для досягнення оптимальної лісистості необхідно додатково створити 32,5 тис. га нових лісів для досягнення необхідного балансу в 15%. Для засадження молодняка звільнено від старих дерев площу у 3 га, на якій потрібно посадити 11 тисяч саджанців сосни та 4 тисячі дуба.

Підсумовуючи акцію, Іван Мовчан зазначив, що відродження лісів веде не лише до покращення екологічної ситуації, а й посилює розвиток самосвідомості та поваги громадян до навколишнього середовища.