5 листопада – підсумковий «красний» базар

Останній, сьомий, у цьому році ярмарок з продажу населенню сільгосппродукції і продовольчих товарів відбудеться 5 листопада у Вінниці (на відрізку проспекту Юності між вулицями Келецькою та Стахурського).

За словами начальника головного управління економіки облдержадміністрації Андрія Гижка, у підсумковому ярмарку візьмуть участь представники всіх районів області та м. Вінниці, які торгуватимуть з понад двохсот одиниць автотранспорту. Від кожного району має прибути по 4 автомобілі з наперед визначеною для нього основною сільгосппродукцією, яка користується найбільшим попитом у населення.

О 9-й годині ранку робочий обхід ярмарку здійснять керівники області. Торгівля триватиме до 15-ї години.

Найактивніших учасників ярмаркових заходів планують відзначити.