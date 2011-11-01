Іллінецькому державному аграрному коледжу – 90!

Іллінецький державний аграрний коледж - один з найстаріших та найвідоміших навчальних закладів на Поділлі відсвяткував своє 90-річчя. На святкових урочистостях були присутні заступник директора Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій Міністерства аграрної політики та продовольства України Н.М.Гіневська, директор Науково-методичного центру аграрної освіти Т.Д.Іщенко, директор Навчально-методичного центру М.П.Хоменко, заступник начальника управління АПР Вінницької облдержадміністрації А.В.Безносюк, провідний спеціаліст управління освіти та науки Вінницької облдержадміністрації А.М.Калетнік, генеральний директор корпорації «Вінсадвинпром» А.І.Семенюк.

- На шляху 90-літньої історії заклад здобув чимало досягнень, - зазначає директор коледжу Василь Пиндус, - та найбільшою гордістю коледжу є випускники, які своїми науковими досягненнями, практичною діяльністю стали відомими не тільки в Україні, а й за її межами. Серед них Герой України, заслужений працівник сільського господарства Михайло Васильович Шаповал, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Національної академії аграрних наук Микола Микитович Гаврилюк, професор, академік Російської академії технічних наук, ректор Тульського філіалу Московської академії комплексної безпеки Валентин Іванович Допіра, доктор сільськогосподарських наук, завідувач кафедрою виробництва молока та м’яса Білоцерківського національного аграрного університету Сергій Федорович Рязанов, доктор біологічних наук, лауреат Державної премії України, керівник науково-виробничого товариства «Расава» Василь Сидорович Борейко, член – кореспондент Російської академії природничих наук Олександр Васильович Шпак, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри селекції та насінництва Віталій Леонідович Жемойда, кандидат економічних наук, доцент, виконавчий директор науково-дослідного інституту правового моніторингу, експертизи і аналізу нормативних-правових актів Республіки Казахстан Михайло Васильович Сандрачук, кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Білоцерківського національного аграрного університету Стадник Леонід Іванович, кандидат сільськогосподарських наук, завідувач кафедри технології переробки продукції тваринництва Сергій Іванович Мерзлов та багато-багато інших. Ці видатні постаті є зразком для нових поколінь студентів, які ще тільки розпочинають свій шлях до майбутньої професії.

На честь ювілею відкрито Дошку пошани, яка буде вшановувати тих випускників коледжу, які стали його гордістю і прославили навчальний заклад. Викладачам коледжу, які досягли найбільших успіхів у роботі, були вручені численні нагороди та почесні грамоти.