Відбувся мистецький фестиваль серед шкіл-інтернатів області

У Вінниці у міському палаці мистецтв «Зоря» відбувся відбірковий етап фестивалю-конкурсу учнівської та вчительської творчості серед шкіл-інтернатів Вінниччини. У мистецькому поєдинку взяли участь понад 300 вихованців та педагогів із 18 спеціальних шкіл-інтернатів регіону. Учасники представили на розсуд журі концертні номери у хореографічному, вокальному, оригінальному та інструментальному жанрах. Окрім того, кожен заклад підготував виставку робіт з декоративно-ужиткового мистецтва, оцінка якої входитиме у загальний рейтинг.

За підсумками фестивалю-конкурсу, журі визначатиме кращі колективи, які й представлятимуть свої номери на Гала-концерті, що відбудеться 22 листопада.