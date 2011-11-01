Вінниччина посіла 5-те місце за рівнем працевлаштування безробітних

У Вінницькому обласному центрі зайнятості підбили підсумки роботи за 9 місяців 2011 року.

Як повідомила перший заступник директора ОЦЗ Світлана Аляб’єва, Вінниччина посідає 5 місце за рівнем працевлаштування незайнятого населення та впевнено тримає пальму першості щодо працевлаштування безробітних після навчання.

Позитивним моментом є зменшення кількості безробітних серед економічно активного населення області - рівень безробіття впав з 10,2 % до 10,1 %. Питома вага зайнятого населення зросла з 57,6 % до 58,2 %.

За дев’ять місяців в області працевлаштовано 29,7 тис. осіб. На дотаційні робочі місця працевлаштовано 2215 осіб, одноразово виплачено допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності 502 безробітним, проходили профнавчання – 7,8 тис. осіб, залучено до громадських робіт – 9,3 тисячі.