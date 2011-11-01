У Вінниці засудили двох реалізаторів «жучків» та «прослушок»

Набули чинності два вироки – Ленінського та Замостнянського районних судів міста Вінниці стосовно двох вінничан, які незаконно по Інтернету продавали спецзасоби для негласного отримання інформації.

За даними прес-служби УСБ України у Вінницькій області, співробітники СБУ виявили порушників у 2010 році. Одного затримали в момент першого збуту ручки із вмонтованою мініатюрною відеокамерою. Замостнянський райсуд призначив йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 3 тисячі 400 гривень.

Інший порушник за півроку встиг здійснити понад 30 незаконних продажів спецзасобів. До списку товарів, якими він торгував, ввійшли спеціальні прилади, закамуфльовані під брелоки із вбудованими відеокамерами, годинники та GSM – жучки. Ленінський райсуд Вінниці засудив його до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком – 3 роки.