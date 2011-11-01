У меморіалі Вальчука господарі здобули 7 золотих нагород

У вінницькому спортклубі «Нокаут» на вихідних пройшов 7-й всеукраїнський турнір з боксу пам’яті заслуженого тренера України Анатолія Вальчука. Анатолій Зиновійович був першим тренером діючого Інтерконтинентального чемпіона світу В’ячеслава Узєлкова та дворазового чемпіона СРСР, першого майстра спорту міжнародного класу з боксу на Вінниччині Андрія Гончара.

На ринг виходили 72 учасники не старше 18 років з Бердичева, Житомира, Хмільницького, Могилева-Подільського, Кам’янця-Подільського, Вінниці, Немирова та Атак (Молдова) .

– Командного заліку не було, а в особистому заліку найбільше медалей здобули вінничани, які представляли 4 різні клуби, – розповів головний суддя змагань Роман Семчук. – Серед них – одразу 7 чемпіонів у різних вагових категоріях. Це, зокрема, Олег Погосян (49 кг), Вадим Подолян (52 кг), Віталій Терещук (56 кг), Олексій Токарчук (60 кг), Владислав Юрчак (91 кг) та бронзовий призер чемпіонату Європи серед молоді Богдан Блажко (понад 91 кг). До речі, господарі домінували і на всіх попередніх турнірах пам’яті Анатолія Вальчука .

Призери змагань отримали медалі, кубки і грамоти від організаторів – обласного відділення Національного олімпійського комітету України та спорткомітету Вінницької міської ради.