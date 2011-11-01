Міське телебачення «Віта» буде у новому форматі

На базі Вінницького телебачення планують створити суспільне мовлення. Вінницький міський телеканал «Віта», засновником якого є міська рада Вінниці, очолив 45-річний Анатолій Заярний, колишній працівник консалтингової контори «Медведь и компания». Попереднє місце роботи: офіційний представник товариства «НАШЕ РАДІО» в Ялті.

Новопризначений керівник обіцяє вже до Нового року змінити формат телебачення «Віта», зробити його цікавішим та збільшити кількість нових програм.