Міське телебачення «Віта» буде у новому форматі

14:04, 01 листопада 2011
Вінниця
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Пообіцяв новопризначений директор

На базі Вінницького телебачення планують створити суспільне мовлення. Вінницький міський телеканал «Віта», засновником якого є міська рада Вінниці,  очолив 45-річний Анатолій Заярний,  колишній  працівник  консалтингової контори «Медведь и компания». Попереднє місце роботи: офіційний представник   товариства  «НАШЕ РАДІО» в Ялті.
Новопризначений керівник обіцяє вже до Нового року змінити формат телебачення «Віта», зробити його цікавішим та збільшити кількість нових програм.

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